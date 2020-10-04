«Реал» на выезде победил «Леванте»

«Реал» победил «Леванте» в матче пятого тура чемпионата Испании — 2:0.

В составе победителей голы забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

«Реал» набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Леванте» занимает 18-й строчку, набрав 3 очка.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Леванте» — «Реал» — 0:2 (0:1)

Голы: Винисиус Жуниор, 16 (0:1). Бензема, 90+5 (0:2).

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон, Кампанья, Малса (Радойя, 73), Вукчевич (Мелеро, 55), Барди, Рохер (Де Фрутос, 55), Моралес (Гомес, 68).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Начо, Менди, Модрич (Иско, 89), Каземиру, Вальверде (Эдегор, 89), Бензема, Асенсио (Васкес, 69), Винисиус Жуниор (Родригу, 69).

Предупреждения: Каземиру, 4. Барди, 72. Мирамон, 90+3.

Судья: Мунуэра Монтеро.

4 октября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».