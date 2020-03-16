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«Реал» может выкупит Ареолу у «ПСЖ», Зидан доволен игроком

09:25
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«Реал» может выкупить у «ПСЖ» вратаря Альфонса Ареолу, сообщает AS.

По информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан доволен игрой 27-летнего француза, выступающего за «сливочных» в сезоне-2019/20 на правах аренды. Сообщается, что Зидан рассчитывает на Ареолу как на второго вратаря команды.

В сезоне-2019/20 Ареола провел за «Реал» 12 матчей (5 — «на ноль») и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 16 миллионов евро.

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