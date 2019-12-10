«Реал» может вернуть Лунина из «Вальядолида»

Вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин может зимой вернуться в «Реал», сообщает AS. Мадридцы недовольны, что 20-летний голкипер не провел ни одной игры за клуб, который взял его в аренду. Во всех встречах сезона место в воротах занимал Хорди Масип.

В контракте Лунина пункта о досрочном расторжении аренды нет, но руководство «Вальядолида» находится в хороших отношениях с «Реалом» и вряд ли будет против.

Возвращение Лунина в «Реал» не связано с намерением Зинедина Зидана сделать на него ставку. По всей вероятности, отмена аренды состоится, если мадридцы найдут украинцу другой клуб.

«Реал» выкупил Лунина у «Зари» в июле 2018 года за 8,5 миллиона евро и отдал его в аренду в «Леганес».

В составе «Леганеса» Лунин провел 7 игр в чемпионате и Кубке Испании, а в «Вальядолид» отправился этим летом.