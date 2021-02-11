«Реал» может усилиться защитником «Севильи»
13:48
«Реал» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Диегу Карлосу, сообщает Marca.
По информации источника, «Королевский клуб» рассматривает 27-летнего бразильца в качестве потенциальной замене Серхио Рамосу.
В сезоне-2020/21 Диегу Карлос провел 29 матчей за «Севилью» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/02/08/6021bb4d268e3e885a8b457a.html
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