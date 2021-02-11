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«Реал» может усилиться защитником «Севильи»

13:48
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«Реал» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Диегу Карлосу, сообщает Marca.

По информации источника, «Королевский клуб» рассматривает 27-летнего бразильца в качестве потенциальной замене Серхио Рамосу.

В сезоне-2020/21 Диегу Карлос провел 29 матчей за «Севилью» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/02/08/6021bb4d268e3e885a8b457a.html

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