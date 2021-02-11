«Реал» может усилиться защитником «Севильи»

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Диегу Карлосу, сообщает Marca.

По информации источника, «Королевский клуб» рассматривает 27-летнего бразильца в качестве потенциальной замене Серхио Рамосу.

В сезоне-2020/21 Диегу Карлос провел 29 матчей за «Севилью» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.