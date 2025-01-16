«Реал» может сделать новое предложение по Александру-Арнолду в январе

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридцы намерены сделать новое предложение по 26-летнему англичанину. Отмечается, что «Ливерпуль» не хочет отпускать игрока в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Александр-Арнолд провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года.