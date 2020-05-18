«Реал» может пригласить Мальдини на работу в клубе
10:36
Паоло Мальдини может покинуть «Милан» и поменять свое место административной работы, сообщает Defensa Central. Легенда «россонери» может покинуть родной клуб, где он работает директором по стратегическому развитию, из-за расхождения взглядов с руководством «Милана».
В таком случае, к себе Мальдини может позвать мадридский «Реал», который готов предложить 51-летнему функционеру работу спортивным директором.
Для Мальдини данный вариант может быть интересным, так как он уже давно проявлял интерес к данному вопросу.
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