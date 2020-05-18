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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» может пригласить Мальдини на работу в клубе

10:36
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Паоло Мальдини может покинуть «Милан» и поменять свое место административной работы, сообщает Defensa Central. Легенда «россонери» может покинуть родной клуб, где он работает директором по стратегическому развитию, из-за расхождения взглядов с руководством «Милана».

В таком случае, к себе Мальдини может позвать мадридский «Реал», который готов предложить 51-летнему функционеру работу спортивным директором.

Для Мальдини данный вариант может быть интересным, так как он уже давно проявлял интерес к данному вопросу.

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