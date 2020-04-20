«Реал» может переехать на стадион вместимостью 6 тысяч

«Реал» может провести оставшиеся матчи чемпионата Испании не на «Сантьяго Бернабеу», сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридцы могут переехать на стадион своего фарм-клуба «Кастилья», который вмещает 6 тысяч зрителей. В случае переезда «Реал» сможет продолжить реконструкцию своего основного стадиона.

Ранее мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил, что спортивные мероприятия будут проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 428 274 человек. Зафиксировано 166 126 летальных исходов от инфекции, вылечились 636 723 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 765 613 человек. Далее идут — Испания (200 210), Италия (178 972), Франция (152 894) и Германия (145 743).