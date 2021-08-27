«Реал» может отложить переговоры по трансефру Мбаппе до января

«Реад» склоняется к тому, чтобы взять паузу в переговорах по трансферу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридский клуб может вернуться к этому вопросу в январе, сообщает Sky Sports.

Изначально мадридский клуб предлагал за 22-летнего француза 160 миллионов евро, затем — 170 млн плюс 10 млн бонусами. Однако французская сторона отвергла оба варианта.

В «Реале» считают, что такой подход к делу со стороны «ПСЖ» является непрактичным, так как контракт Мбаппе истекает следующим летом, а сам футболист уже несколько раз отвергал предложения по новому договору.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 3 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.