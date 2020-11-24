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«Реал» может обменять Иско на Эриксена

10:17
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Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Sky Sports.

По информации источника, мадридский клуб может обменять 28-летнего испанца на его ровесника, датчанина Кристиана Эриксена. Сообщается, что «Реал» и «Интер» уже провели первые переговоры. В данный момент стороны еще не уладили финансовую сторону сделки.

В сезоне-2020/21 Иско провел за «Реал» 7 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 20 миллионов евро. У Эриксена также 7 матчей за «Интер» в нынешнем сезоне без результативных действий. Стоимость датчанина оценивается в 50 миллионов евро.

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