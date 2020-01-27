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«Реал» минутой молчания почтил память Коби Брайанта. Рамос вышел в майке баскетболиста

17:53
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Игроки «Реала» на сегодняшней тренировке почтили память легенды «Лейкерс» Коби Брайанта.

Защитник и капитан мадридцев Серхио Рамос занимался в майке сборной США по баскетболу с 10-м номером, под которым выступал Брайант.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности

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