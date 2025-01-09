«Реал» и «Мальорка» встретятся в матче полуфинала Суперкубка Испании в четверг, 9 января. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия), начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Реал» — «Мальорка» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Победитель матча выйдет в финал Суперкубка Испании и сыграет с вице-чемпином ла лиги «Барселоной», которая в первом полуфинале победила обладателя Кубка короля «Атлетик».

«Реал» принимает участие в Суперкубке на правах действующего чемпиона Испании, а «Мальорка» получила путевку благодаря выходу в финал Кубка Испании. Действующим обладателем Суперкубка является «Реал».