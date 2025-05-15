«Реал» вырвал победу над «Мальоркой», 20-летний Рамон забил на 5-й добавленной минуте

«Реал» забил на 5-й добавленной минуте и обыграл «Мальорку»

«Реал» обыграл «Мальорку» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Защитник гостей Мартин Вальент на 11-й минуте открыл счет. Мадридская команда отыгралась только в начале второй половины — забил Килиан Мбаппе. На 5-й добавленной минуте отличился Хакобо Рамон и принес сливочным победу.

«Реал» набрал 78 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 4 очка, но у каталонцев есть игра в запасе. «Мальорка» идет на 9-й строчке — 47 очков.