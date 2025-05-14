«Реал» сыграет с «Мальоркой» в 36-м туре чемпионата Испании в среду, 14 мая. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал» — «Мальорка» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат Испании. Ла лига. 36-й тур.

14 мая 2025, 22:30. Бернабеу (Мадрид)

По итогам 35-ти туров ла лиги сливочные набрали 75 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Клуб из Мальорки с 47 баллами располагается на девятой строчке чемпионата.

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