Хет-трик Асенсио и дубль Бензема помогли «Реалу» разгромить «Мальорку»

«Реал» дома обыграл «Мальорку» (6:1) в матче шестого тура чемпионата Испании.

Хет-трик в составе победителей сделал Марко Асенсио. Дубль в активе Карима Бензема. Еще один мяч забил Иско. Единственный мяч у гостей забил Ли Кан Ин.

«Реал» набрал 16 очков и занимает первое место. У «Мальорки» восемь очков и десятая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

6-й тур

«Реал» — «Мальорка» — 6:1 (3:1)

Голы: Бензема, 3 (1:0). Асенсио, 24 (2:0). Ли Кан Ин, 25 (2:1). Асенсио, 29 (3:1). Асенсио, 55 (4:1). Бензема, 78 (5:1). Иско, 84 (6:1).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо (Сантос, 80), Гутьеррес, Эдер Милитау, Вальверде, Камавинга (Бланко, 60), Бензема (Йович, 80), Асенсио (Иско, 72), Винисиус Жуниор, Родригу (Васкес, 73).

«Мальорка»: Рейна, Вальент, Састре, Оливан, Гайя (Хауме Коста, 59), Батталья, Ли Кан Ин, Кубо (Баба, 46), Фебас (Санчес, 59), Джуниор (Мбула, 76), Хоппе (Пратс, 59).

Предупреждения: Родригу, 47. Баба, 57. Начо, 67.

Судья: Альберола Рохас.

22 сентября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».