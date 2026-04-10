«Реал» и «Жирона» встретятся в матче 31-го тура испанской ла лиги в пятницу, 10 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Реал» — «Жирона» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 31-й тур.

10 апреля, 22:00. Бернабеу (Мадрид)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Реал» находится на втором месте в чемпионате Испании, набрав 69 очков в 30 турах и отставая от «Барселоны» на 7 баллов. «Жирона» идет 12-й с 37 очками. В предыдущем туре «Реал» проиграл «Мальорке» (1:2), а «Жирона» победила «Вильярреал» (1:0).