«Реал» Мадрид — «Жирона»: трансляция матча чемпионата Испании, где смотреть
«Реал» и «Жирона» встретятся в матче чемпионата Испании
«Реал» и «Жирона» встретятся в матче 31-го тура испанской ла лиги в пятницу, 10 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Следить за основными событиями и результатом игры «Реал» — «Жирона» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
«Реал» находится на втором месте в чемпионате Испании, набрав 69 очков в 30 турах и отставая от «Барселоны» на 7 баллов. «Жирона» идет 12-й с 37 очками. В предыдущем туре «Реал» проиграл «Мальорке» (1:2), а «Жирона» победила «Вильярреал» (1:0).
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Алавес
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15
|Эльче
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16
|Леванте
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
|Депортиво
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20
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|Алавес – Хетафе
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|Атлетико – Малага
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|Барселона – Атлетик
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|Сельта – Осасуна
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|Депортиво – Эльче
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
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|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
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|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
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|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
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|Валенсия – Бетис
|- : -
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