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10 апреля, 20:00

«Реал» Мадрид — «Жирона»: трансляция матча чемпионата Испании, где смотреть

«Реал» и «Жирона» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Реал» и «Жирона» встретятся в матче 31-го тура испанской ла лиги в пятницу, 10 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Реал» — «Жирона» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 31-й тур.
10 апреля, 22:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
1:1
Жирона

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Реал» находится на втором месте в чемпионате Испании, набрав 69 очков в 30 турах и отставая от «Барселоны» на 7 баллов. «Жирона» идет 12-й с 37 очками. В предыдущем туре «Реал» проиграл «Мальорке» (1:2), а «Жирона» победила «Вильярреал» (1:0).

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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
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