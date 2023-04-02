Хет-трик Бензема помог «Реалу» разгромить «Вальядолид»

«Реал» на своем поле разгромил «Вальядолид» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 6:0.

Хет-триком отметился форвард мадридцев Карим Бензема, который забил три мяча за шесть с половиной минут. Еще по голу на свой счет записали Родриго, Марко Асенсио и Лукас Васкес.

После этой победы «Реал» с 59 очками остался на втором месте в турнирной таблице испанской ла лиги. «Вальядолид» с 28 баллами идет на 16-й строчке.