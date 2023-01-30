«Реал» сыграл вничью с «Сосьедадом». Отставание от «Барселоны» увеличилось до 5 очков

«Реал» в матче 19-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» со счетом 0:0.

Мадридская команда впервые в сезоне не забила ни одного гола в матче.

После этой встречи «Реал» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 5 очков. «Сосьедад» с 39 очками — на третьей строчке.