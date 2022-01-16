«Реал» обыграл «Атлетик» и выиграл Суперкубок Испании

«Реал» победил «Атлетик» в финале Суперкубка Испании. Встреча, которая прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершилась со счетом 2:0.

На 38-й минуте счет открыл Лука Модрич. А на 52-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество «Реала», забив пенальти.

«Реал» в двенадцатый раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20).