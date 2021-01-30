«Реал» дома проиграл «Леванте»

Хозяева играли в меньшинстве с девятой минуты после удаления Эдера Милитау. На 13-й минуте «Реал» вывел вперед Марко Асенсио. «Леванте» ответил голами Хосе Луиса Моралеса и Марти Рохера, который также не реализовал пенальти.

«Реал» с 40 очками остался вторым в ла лиге. У лидирующего «Атлетико» 47 очков и две игры в запасе. «Леванте» на девятой позиции — 26 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига

21-й тур

«Реал» — «Леванте» — 1:2 (1:1)