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«Реал» дома проиграл «Леванте»

20:08
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Хозяева играли в меньшинстве с девятой минуты после удаления Эдера Милитау. На 13-й минуте «Реал» вывел вперед Марко Асенсио. «Леванте» ответил голами Хосе Луиса Моралеса и Марти Рохера, который также не реализовал пенальти.

«Реал» с 40 очками остался вторым в ла лиге. У лидирующего «Атлетико» 47 очков и две игры в запасе. «Леванте» на девятой позиции — 26 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига

21-й тур

«Реал» — «Леванте» — 1:2 (1:1)

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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