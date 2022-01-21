«Реал» летом хочет купить игрока «Аякса» Гравенберха

«Реал» в летнее трансферное окно хочет купить полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, сообщает Defensa Central.

По данным источника, руководство мадридцев решило отказаться от покупки полузащитников «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и «Милана» Франка Кессье, которые в конце сезона станут свободными агентами.

В этом сезоне Гравенберх провел 27 матчей, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи. Соглашение футболиста с «Аяксом» рассчитано до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 35 миллионов.