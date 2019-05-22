"Реал" летом постарается приобрести Мбаппе

Нападающий "ПСЖ" Кильяна Мбаппе этим летом может перейти в "Реал", утверждает parisunited.fr. Королевский клуб постарается подписать контракт с 20-летним французом.

Ранее сообщалось, что французский клуб не будет рассматривать предложения по трансферу Мбаппе ниже 250 миллионов евро.

"ПСЖ" не хочет расставаться с игроком и не будет рассматривать предложения ниже указанной суммы. Ранее клуб опубликовал заявление, касающееся будущего игрока, где сообщил, что сотрудничество парижан и Мбаппе продолжится в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 51 матч во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 5 результативных передач.