«Реал» — «Леганес»: трансляция матча ла лиги онлайн
«Реал» и «Леганес» сыграют в 29-м туре чемпионата Испании в субботу, 29 марта. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру ла лиги покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 22.50, за 10 минут до стартового свистка. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира, при условии подписки).
Ключевые события и результат игры «Реал» — «Леганес» можно отслеживать в нашем матч-центре.
В чемпионате Испании-2024/25 прошло 28 туров. «Реал» с 60 очками перед игровым днем занимал второе место в турнирной таблице, его предыдущим соперником был «Вильярреал» (2:1). У «Леганеса» — 27 очков и 18-я строчка в лиге, в предыдущем туре «огурцы» уступили «Бетису» (2:3).
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1
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2
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3
|Вильярреал
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4
|Атлетико
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5
|Бетис
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6
|Сельта
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7
|Хетафе
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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|0-0
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12
|Атлетик
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|0-0
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13
|Севилья
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|0-0
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14
|Алавес
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|0-0
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15
|Эльче
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16
|Леванте
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|0-0
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
|Депортиво
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20
|Малага
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -