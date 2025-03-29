«Реал» — «Леганес»: трансляция матча ла лиги онлайн

«Реал» и «Леганес» сыграют в 29-м туре чемпионата Испании в субботу, 29 марта. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру ла лиги покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 22.50, за 10 минут до стартового свистка. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира, при условии подписки).

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Леганес» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Чемпионат Испании. Ла лига. 29-й тур.

29 марта 2025, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

В чемпионате Испании-2024/25 прошло 28 туров. «Реал» с 60 очками перед игровым днем занимал второе место в турнирной таблице, его предыдущим соперником был «Вильярреал» (2:1). У «Леганеса» — 27 очков и 18-я строчка в лиге, в предыдущем туре «огурцы» уступили «Бетису» (2:3).