«Реал» извинился за памятное видео с Силвой из «Эльче» вместо брата Жоты

«Реал» принес извинения за то, что в видео, посвященном Диого Жоте и его брату Андре Силве, был показан фотоснимок другого футболиста.

Вместо фотографии Андре Тейшейры да Силвы на общем собрании мадридского клуба в воскресенье, 23 ноября, было использовано изображение португальского нападающего «Эльче» Андре Силвы.

«При создании видео была допущена ошибка. Мы приносим извинения, это был человеческий фактор», — заявил президент «Реала» Флорентино Перес.

3 июля 2025 года 28-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Жота и его 25-летний брат Силва, игравший за «Пенафиэл», погибли в результате ДТП в Испании. Автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, в результате чего футболист потерял управление.

«Реал» 23 ноября сыграл вничью с «Эльче» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата Испании.