«Реал» интересуется защитником «Тоттенхэма» Ромеро

Руководство «Реала» нацелилось на защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро, сообщает Fichajes.

По информации источника, президент мадридской команды Флорентино Перес впечатлен игрой Ромеро. Он считает, что связка их связка с Милитао в центре обороны может стать идеальной на долгие годы.

Также отмечается, что английский клуб не планирует отпускать аргентинца, считая его одним из самых важных игроков команды.

Действующее соглашение 24-летнего защитника с «шпорами» рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл 20 матчей за «Тоттенхэм» и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.