«Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Порро

«Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Педро Порро, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Королевский клуб» впечатлен игрой 22-летнего испанца за лиссабонский «Спортинг» на правах аренды. При этом у «Спортинга» есть опция выкупа футболиста, сумма которой зависит от выступления команды в еврокубках.

Порро играет за «Спортинг» на правах аренды из «Манчестер Сити» с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 игрок провел 15 матчей за португальскую команду, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 20 миллионов евро.