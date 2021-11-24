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«Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Порро

10:59

«Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Педро Порро, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Королевский клуб» впечатлен игрой 22-летнего испанца за лиссабонский «Спортинг» на правах аренды. При этом у «Спортинга» есть опция выкупа футболиста, сумма которой зависит от выступления команды в еврокубках.

Порро играет за «Спортинг» на правах аренды из «Манчестер Сити» с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 игрок провел 15 матчей за португальскую команду, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20211123/1001716547/madrid-pierde-vista-pedro-porro.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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