«Реал» интересуется защитником донецкого «Шахтера» Додо

«Реал» претендует на защитника донецкого «Шахтера» Додо, сообщает Goal со ссылкой на Defensa Central.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает 23-летнего бразильца как усиление для правого фланга защиты и потенциальную замену Дани Карвахалю. Ожидается, что «Реал» может сделать предложение по футболисту в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Додо провел 26 матчей за «Шахтер», на его счету 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.