«Реал» интересуется защитником «Баварии» Дэвисом
Защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом интересуется «Реал».
По данным Marca, клуб внимательно следит за 21-летним канадцем. Однако отмечается, что полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем является главной целью «Реала».
Также источник сообщает, что приоритетной задачей клуба сейчас является решение вопросов, связанных с продлением контрактов с Модричем, Бензема и Кроосом.
Контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.
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|22
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|0
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|22
|
3
|Атлетик
|8
|5
|2
|1
|17-5
|17
|
4
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|5
|1
|2
|14-7
|16
|
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|2
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|
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|
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|3
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|
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|10
|
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|3
|7-9
|9
|
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|Вальядолид
|8
|2
|2
|4
|6-13
|8
|
14
|Жирона
|8
|2
|1
|5
|11-14
|7
|
15
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
16
|Хетафе
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|
17
|Севилья
|8
|1
|3
|4
|8-14
|6
|
18
|Эспаньол
|8
|1
|3
|4
|11-16
|6
|
19
|Кадис
|8
|1
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|5
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|5
|
20
|Эльче
|8
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|6
|4-19
|2
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38 тур
|14.10
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|- : -
|15.10
|15:00
|
Жирона – Кадис
|- : -
|15.10
|17:15
|
Валенсия – Эльче
|- : -
|15.10
|19:30
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|15.10
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|16.10
|15:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|16.10
|17:15
|
Реал – Барселона
|- : -
|16.10
|19:30
|
Эспаньол – Вальядолид
|- : -
|16.10
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|17.10
|22:00
|
Вильярреал – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|6
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|6
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|7
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|6
|1
|3
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