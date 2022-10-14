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Сегодня, 19:45

«Реал» интересуется защитником «Баварии» Дэвисом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом интересуется «Реал».

По данным Marca, клуб внимательно следит за 21-летним канадцем. Однако отмечается, что полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем является главной целью «Реала».

Также источник сообщает, что приоритетной задачей клуба сейчас является решение вопросов, связанных с продлением контрактов с Модричем, Бензема и Кроосом.

Контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/10/14/63497cee268e3e3d088b458d.html
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 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 8 3 1 4 10-12 10
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 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
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 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
15
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
16
 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
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Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
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И К Ж
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