«Реал» интересуется Родри

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может продолжить карьеру в Испании, сообщает Bild.

По сведениям источника, на 28-летнего испанца претендует «Реал». При этом сам игрок не собирается переходить в другой клуб.

Родри стал победителем в номинации на «Золотой мяч» в октябре 2024 года. Почти весь сезон полузащитник пропустил из-за надрыва крестообразной связки.