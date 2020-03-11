«Реал» интересуется Фекиром

«Реал» интересуется полузащитником «Бетиса» Набилем Фекиром, сообщает Goal.com со ссылкой на Don Balon.

По информации источника, 26-летний француз впечатлил руководство «сливочных» в матче 27-го тура чемпионата Испании, в котором «Королевский клуб» уступил «бетикос» со счетом 1:2. Сообщается, что «Бетис» оценивает стоимость Фекира в сумму около 90 миллионов евро, но «Реал» готов сбить цену, предложив взамен кого-то из футболистов. Источник называет Мариано Диаса и Хамеса Родригеса как потенциальных участников сделки.

Фекир перешел в «Бетис» летом 2019 года из «Лиона» за 19,75 миллиона евро. В сезоне-2019/20 француз забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах за испанскую команду.