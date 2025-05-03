Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

3 мая, 09:28

«Реал» интересуется Эрнандесом

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Реал» серьезно заинтересован в 27-летнем левом защитнике «Милана» Тео Эрнандесе, сообщает AS.

Французский футболист отвечает всем требованиям «сливочных». У него есть опыт, и он легко адаптируется к чемпионату Испании. Кроме того, его контракт с «Миланом» заканчивается летом 2026 года, поэтому игрока можно будет приобрести по приемлемой цене.

Тео Эрнандес — выпускник академии мадридского «Атлетико». С 2017 по 2019 год он уже играл за «Реал».

В текущем сезоне защитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав шесть результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Тео Эрнандес
Футбол
ФК Милан
ФК Реал
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hottie

    Тэо - это товарищ про атаку. Примерно как Реала был Марселу. Оба не любят в оборону возвращаться.

    03.05.2025

    • Ямаль стал причиной напряженной атмосферы в раздевалке «Барселоны»

    В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Захаряна: «Виден его прогресс»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
    22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
    23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 7
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    Арда Гюлер
    Арда Гюлер

    Реал

    		 5
    И К Ж
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Дин Хейсен
    Дин Хейсен

    Реал

    		 10 1 3
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 10 1 3
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости