«Реал» интересуется Эрнандесом
«Реал» серьезно заинтересован в 27-летнем левом защитнике «Милана» Тео Эрнандесе, сообщает AS.
Французский футболист отвечает всем требованиям «сливочных». У него есть опыт, и он легко адаптируется к чемпионату Испании. Кроме того, его контракт с «Миланом» заканчивается летом 2026 года, поэтому игрока можно будет приобрести по приемлемой цене.
Тео Эрнандес — выпускник академии мадридского «Атлетико». С 2017 по 2019 год он уже играл за «Реал».
В текущем сезоне защитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав шесть результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Алавес
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|
11
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
12
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
13
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|15-18
|13
|
14
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
15
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|
19
|Леванте
|12
|2
|3
|7
|16-23
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|- : -
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|- : -
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|
|
Арда Гюлер
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|10
|1
|3
Новости