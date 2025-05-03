«Реал» интересуется Эрнандесом

«Реал» серьезно заинтересован в 27-летнем левом защитнике «Милана» Тео Эрнандесе, сообщает AS.

Французский футболист отвечает всем требованиям «сливочных». У него есть опыт, и он легко адаптируется к чемпионату Испании. Кроме того, его контракт с «Миланом» заканчивается летом 2026 года, поэтому игрока можно будет приобрести по приемлемой цене.

Тео Эрнандес — выпускник академии мадридского «Атлетико». С 2017 по 2019 год он уже играл за «Реал».

В текущем сезоне защитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав шесть результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.