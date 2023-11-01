«Реал» интересуется 17-летним Рази из Ирландии

По информации газеты Marca, в сферу интересов мадридского «Реала» попал полузащитник Надж Рази, выступающий за «Шемрок Роверс».

Скауты королевского клуба приметили юного футболиста на матче сборных Ирландии и Испании на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет, проходившем в мае этого года в Венгрии.

17-летним футболистом также интересуются «Челси» и «Арсенал».

В чемпионате Ирландии в текущем сезоне Надж Рази провел 3 игры, результативных действий не совершал.