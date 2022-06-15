«Реал» и Винисиус согласовали контракт до 2026 года

«Реал» и нападающий Винисиус Жуниор договорились о продлении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, новое соглашение 21-летнего бразильца с мадридским клубом будет рассчитано до 2026 года.

Отмечается, что стороны согласовали все условия сотрудничества, а официально о продлении контракта объявят в июле.

Ранее сообщалось, что зарплата нападающего вырастет с 3,2 миллиона евро в год до 10 миллионов. Отступные Винисиуса составят 1 миллиард евро.

В прошедшем сезоне Винисиус забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.