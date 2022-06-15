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Сегодня, 17:56

«Реал» и Винисиус согласовали контракт до 2026 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» и нападающий Винисиус Жуниор договорились о продлении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, новое соглашение 21-летнего бразильца с мадридским клубом будет рассчитано до 2026 года.

Отмечается, что стороны согласовали все условия сотрудничества, а официально о продлении контракта объявят в июле.

Ранее сообщалось, что зарплата нападающего вырастет с 3,2 миллиона евро в год до 10 миллионов. Отступные Винисиуса составят 1 миллиард евро.

В прошедшем сезоне Винисиус забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1537063563591827456
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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22.05 21:00
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 0 : 0
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22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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