«Реал» и «Манчестер Юнайтед» согласовали трансфер Каземиро. О сделке может быть объявлено уже сегодня

Полузащитник «Реала» Каземиро продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Клубы уже согласовали условия сделки, сообщает El Chiringuito.

Ожидается, что уже сегодня 30-летний бразилец подпишет контракт с «МЮ». Соглашение будет заключено по схеме «4+1».

Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за хавбека 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Каземиро был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» 10 августа одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счётом 2:0.

Вместе с мадридцами полузащитник в общей сложности выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.