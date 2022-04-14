«Реал» и «Манчестер Юнайтед» провели переговоры по полузащитнику «Ривер Плэйта» Фернандесу

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» Энцо Фернандесу, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в Twitter.

По информации источника, «Реал» и «Манчестер Юнайтед» уже провели переговоры о переходе 21-летнего аргентинца, однако официальных предложений в аргентинский клуб еще не поступало.

Отмечается, что сумма отступных за полузащитника составляет 20 миллионов евро. При этом за 10 дней до наступления дедлайна трансферов в Аргентине сумма вырастет до 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фернандес забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 11 матчах за «Ривер Плейт». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.