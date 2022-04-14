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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» провели переговоры по полузащитнику «Ривер Плэйта» Фернандесу

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» Энцо Фернандесу, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в Twitter.

По информации источника, «Реал» и «Манчестер Юнайтед» уже провели переговоры о переходе 21-летнего аргентинца, однако официальных предложений в аргентинский клуб еще не поступало.

Отмечается, что сумма отступных за полузащитника составляет 20 миллионов евро. При этом за 10 дней до наступления дедлайна трансферов в Аргентине сумма вырастет до 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фернандес забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 11 матчах за «Ривер Плейт». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Источник: https://twitter.com/CLMerlo/status/1514231655220715521
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
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Эльче – Мальорка
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Алавес – Р. Вальекано
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16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
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Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
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Севилья – Реал
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