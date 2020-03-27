Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч по киберфутболу

10:54
Киберфутбол.
Киберфутбол.
Теги:

Футболисты «Реала» и «Манчестер Сити» сыграют благотворительный матч в футбольном симуляторе FIFA 20. Во время матча будут показаны реквизиты, на которые можно будет перевести деньги. Все вырученные средства направят на борьбу с коронавирусом.

За «Сити» сыграют Эмерик Ляпорт и Александр Зинченко, за «Реал» — Тибо Куртуа и Браим Диас. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15107
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир