«Реал» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч по киберфутболу

Футболисты «Реала» и «Манчестер Сити» сыграют благотворительный матч в футбольном симуляторе FIFA 20. Во время матча будут показаны реквизиты, на которые можно будет перевести деньги. Все вырученные средства направят на борьбу с коронавирусом.

За «Сити» сыграют Эмерик Ляпорт и Александр Зинченко, за «Реал» — Тибо Куртуа и Браим Диас. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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