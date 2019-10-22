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«Реал» и «Барселону» просят согласовать новую дату эль-класико

09:22
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Новая дата матча 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» пока не определена, сообщают испанские СМИ. Игра должна была состояться 26 октября, но из-за акций протеста в Каталонии она была перенесена на неопределенный срок.

Как информирует Marca, комитет по проведению соревнований Федерации футбола Испании пока не смог определить новую дату. В федерации попросили клубы прийти к соглашению в этом вопросе, но им это пока не удалось. Комитет проведет новое заседание, где изучит все имеющиеся предложения.

Ла лига считает более предпочтительной дату 4 декабря. Ранее сообщалось, что игра может пройти 18 декабря, но в этот же день будут играться матчи Кубка Испании. При этом «Барса» и «Реал» были согласны сыграть 18 декабря, но это не устраивает лигу.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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