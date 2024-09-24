«Реал» и «Барселона» встретятся 26 октября в ла лиге

«Реал» и «Барселона» проведут первый матч в этом сезоне чемпионата Испании 26 октября, сообщает пресс-служба турнира.

Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени. Матч второго круга в Барселоне пройдет в мае.

«Реал» выиграл у «Барселоны» в последних четырех официальных матчах.

В этом сезоне каталонцы лидирует в таблице ла лиги с 18 очками. «Реал» — второй с 14 очками.