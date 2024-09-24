«Реал» и «Барселона» встретятся 26 октября в ла лиге
«Реал» и «Барселона» проведут первый матч в этом сезоне чемпионата Испании 26 октября, сообщает пресс-служба турнира.
Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени. Матч второго круга в Барселоне пройдет в мае.
«Реал» выиграл у «Барселоны» в последних четырех официальных матчах.
В этом сезоне каталонцы лидирует в таблице ла лиги с 18 очками. «Реал» — второй с 14 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|6
|0
|0
|22-5
|18
|
2
|Реал
|6
|4
|2
|0
|13-3
|14
|
3
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
4
|Атлетико
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|
5
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|
6
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|
7
|Алавес
|6
|3
|1
|2
|9-7
|10
|
8
|Осасуна
|6
|3
|1
|2
|8-11
|10
|
9
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|
10
|Р. Вальекано
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|
11
|Бетис
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
13
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|
14
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
15
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
16
|Вальядолид
|6
|1
|2
|3
|2-13
|5
|
17
|Севилья
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
18
|Хетафе
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|
19
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.09
|20:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 0
|19.09
|20:00
|
Леганес – Атлетик
|0 : 2
|24.09
|20:00
|
Севилья – Вальядолид
|- : -
|24.09
|20:00
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|24.09
|22:00
|
Реал – Алавес
|- : -
|25.09
|20:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|25.09
|22:00
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|26.09
|20:00
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|26.09
|20:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|26.09
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|4
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|3
|1
|1
Новости