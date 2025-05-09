«Реал» и «Барселона» поздравили папу римского Льва XIV с избранием

«Реал» и «Барселона» опубликовали заявления после избрания папы римского Льва XIV.

«Барселона» желает новому понтифику Льву XIV папства, наполненного миром и взаимопониманием между народами», — говорится в сообщении клуба.

В мадридском клубе пожелали понтифику светлого будущего.

«Реал Мадрид» поздравляет нового папу римского Льва XIV и желает ему светлого будущего во главе Католической церкви и христианского сообщества, будучи уверенными, что его понтификат будет способствовать дальнейшему углублению мира, солидарности, братства и справедливости», — говорится в сообщении на сайте клуба.

69-летний Роберт Прево родом из Чикаго, штат Иллинойс. Большую часть карьеры провел в качестве миссионера в Южной Америке.