«Реал» и «Барселона» остановятся в одной гостинице, их будут сопровождать 12 полицейских машин

«Реал» и «Барселона» остановятся в одной гостинице перед перенесенным матчем 10-го тура чемпионата Испании, сообщает Lasexta.

По данным источника, на матче будут работать 3000 сотрудников службы безопасности. Обе команды выйдут из отеля вместе на двух автобусах, которые будут сопровождать до 12 полицейских автомобилей. Гостиница находится в 750 метрах от стадиона , чтобы избежать блокады.

Повышенные меры безопасности связяны с протестами сторонников независимости Каталонии.