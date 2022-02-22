«Реал» и «Барселона» обеспокоены из-за частых травм Холанна

«Реал» и «Барселона» думают о том, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн часто травмируется, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, клубы, которые больше всего интересуются норвежцем, стали сомневаться в игроке, так как его травмы участились.

«Реал» и «Барселона» хотят знать, в чем причина недавних проблем Холанна с травмами. В текущем сезоне футболист пропустил 14 матчей из-за повреждений.