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Сегодня, 10:25

«Реал» и «Барселона» обеспокоены из-за частых травм Холанна

«Реал» и «Барселону» смущает частая травматичность Холанна
Виктория Кравченко
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Реал» и «Барселона» думают о том, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн часто травмируется, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, клубы, которые больше всего интересуются норвежцем, стали сомневаться в игроке, так как его травмы участились.

«Реал» и «Барселона» хотят знать, в чем причина недавних проблем Холанна с травмами. В текущем сезоне футболист пропустил 14 матчей из-за повреждений.

Источник: https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1495927831553003528
Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 25 2 9 14 25-51 15
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18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 1 : 1
19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 1 : 1
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 1 : 4
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 2 : 1
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 4 : 0
21.02 23:00
Сельта – Леванте
 1 : 1
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Карим Бензема

Реал

 18
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Реал

 13
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Эспаньол

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Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 19 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 23 1 4
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