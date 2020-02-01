«Реал» и «Атлетико» провели минуту молчания в память о Коби Брайанте

«Реал» и «Атлетико» перед матчем 22-го тура чемпионата Испании провели минуту молчания в память о баскетболисте Коби Брайанте.

26 января 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек, включая пилота, погибли при крушении вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.