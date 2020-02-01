«Реал» и «Атлетико» провели минуту молчания в память о Коби Брайанте
18:38
«Реал» и «Атлетико» перед матчем 22-го тура чемпионата Испании провели минуту молчания в память о баскетболисте Коби Брайанте.
26 января 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек, включая пилота, погибли при крушении вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.
Real and Atletico observe a minute's silence for Kobe Bryant ahead of the Madrid Derby pic.twitter.com/a7Bp8LmLaR— B/R Football (@brfootball) February 1, 2020
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