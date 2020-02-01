Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» и «Атлетико» провели минуту молчания в память о Коби Брайанте

18:38
Минута молчания перед матчем «Реал» — «Атлетико» в честь Коби Брайанта. Фото Reuters
Минута молчания перед матчем «Реал» — «Атлетико» в честь Коби Брайанта. Фото Reuters
Теги:

«Реал» и «Атлетико» перед матчем 22-го тура чемпионата Испании провели минуту молчания в память о баскетболисте Коби Брайанте.

26 января 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек, включая пилота, погибли при крушении вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

Реал — Атлетико

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир