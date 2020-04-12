«Реал» хочет возобновить тренировки, несмотря на карантин

В «Реале» хотят, чтобы команда вернулась к тренировкам, сообщают испанские СМИ. Сезон в Испании прерван из-за коронавируса. На территории страны все еще действует режим чрезвычайной ситуации.

По данным Marca, клуб изучает возможность возвращения к тренировкам. Клуб отправился на карантин еще 12 марта. Руководитель медицинского штаба «Реала» Нико Михич готовит протокол безопасности, который игроки должны будут соблюдать после решения о возобновлении тренировок.

Протокол будет учитывать ситуацию с коронавирусом в Мадриде, так как количество заболевших в столице остается большим. Ранее о возобновлении тренировок в ближайший вторник объявил «Реал Сосьедад».

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 780 657 человек. Зафиксировано 108 837 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 448 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора на утро 12 апреля, коронавирусом заразились 13 584 человека. 106 человек умерли, выздоровели — 1045.