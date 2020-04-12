Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» хочет возобновить тренировки, несмотря на карантин

11:16
Тренировка &quot;Реала&quot;. Фото Marca.
Тренировка &quot;Реала&quot;. Фото Marca.
Теги:

В «Реале» хотят, чтобы команда вернулась к тренировкам, сообщают испанские СМИ. Сезон в Испании прерван из-за коронавируса. На территории страны все еще действует режим чрезвычайной ситуации.

По данным Marca, клуб изучает возможность возвращения к тренировкам. Клуб отправился на карантин еще 12 марта. Руководитель медицинского штаба «Реала» Нико Михич готовит протокол безопасности, который игроки должны будут соблюдать после решения о возобновлении тренировок.

Протокол будет учитывать ситуацию с коронавирусом в Мадриде, так как количество заболевших в столице остается большим. Ранее о возобновлении тренировок в ближайший вторник объявил «Реал Сосьедад».

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 780 657 человек. Зафиксировано 108 837 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 448 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора на утро 12 апреля, коронавирусом заразились 13 584 человека. 106 человек умерли, выздоровели — 1045.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9799
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир