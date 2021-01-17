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«Реал» хочет сократить зарплату Рамосу

13:25
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Представители «Реала» сообщили капитану и защитнику команды Серхио Рамосу, что игроку следует пойти на сокращение зарплаты, если он хочет остаться в клубе, сообщает ABC.

34-летний футболист получает в «Реале» около 12 миллионов евро в год и хочет сохранить свою зарплату, а также подписать новый контракт на два года.

Рамос играет в Мадриде с 2005 года, куда перешел из «Севильи». В составе «Реала» он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз чемпионат Испании.

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