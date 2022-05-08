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Сегодня, 20:35

«Реал» хочет продлить контракт с Себальосом

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Дани Себальос может подписать новый контракт с «Реалом», утверждает AS.

25-летнему хавбеку уже направлено официальное предложение продлить договор, истекающий летом 2023 года.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сообщил руководству, что рассчитывает на игрока.

Себальос пропустил первую часть сезона из-за травмы, вернувшись на поле только в январе. Всего он успел провести за «Реал» 15 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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20%

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24%

1.52

Обе забьют - да

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1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Дани Себальос
ФК Реал
0
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«Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью

«Реал» готов отдать Мбаппе большую часть доходов от имиджевых прав игрока
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 2 : 1
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 2 : 6
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 0 : 0
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 3 : 0
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 4 : 0
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 1 : 2
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 0
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 1 : 1
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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