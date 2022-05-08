«Реал» хочет продлить контракт с Себальосом

Полузащитник Дани Себальос может подписать новый контракт с «Реалом», утверждает AS.

25-летнему хавбеку уже направлено официальное предложение продлить договор, истекающий летом 2023 года.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сообщил руководству, что рассчитывает на игрока.

Себальос пропустил первую часть сезона из-за травмы, вернувшись на поле только в январе. Всего он успел провести за «Реал» 15 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.