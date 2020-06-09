«Реал» хочет продлить контракт с Рамосом до 2022 года

«Реал» хочет продлить контракт с защитником Серхио Рамосом, сообщает As.

По сведениям источника, текущее соглашение с 34-летним испанцем истекает летом 2021 года. Мадридцы хотят продлить контракт с капитаном до 2022 года. Переговоры между сторонами пока не начались.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года, став 4-кратным чемпионом Испании и 4-кратным обладателем Лиги чемпионов. В текущем сезоне на счету защитника 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов, заработал 7 желтых карточек и одну красную.