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«Реал» хочет продлить контракт с Рамосом до 2022 года

12:21
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«Реал» хочет продлить контракт с защитником Серхио Рамосом, сообщает As.

По сведениям источника, текущее соглашение с 34-летним испанцем истекает летом 2021 года. Мадридцы хотят продлить контракт с капитаном до 2022 года. Переговоры между сторонами пока не начались.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года, став 4-кратным чемпионом Испании и 4-кратным обладателем Лиги чемпионов. В текущем сезоне на счету защитника 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов, заработал 7 желтых карточек и одну красную.

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