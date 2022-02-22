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Сегодня, 20:15

«Реал» хочет продлить контракт с Асенсио

Иван Шитик
Корреспондент

«Реал» собирается подписать новое соглашение с испанским вингером Марко Асенсио. Игроку будет предложен долгосрочный контракт, сообщает AS.

Действующий контракт Асенсио с мадридским клубом истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 28 матчей, в которых отметился 9 голами и 1 результативной передачей.

Напомним, что мадридский Реал также в ближайшее время предложит нападающему Винисиусу Жуниору продлить контракт.

Марко Асенсио
ФК Реал
0
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 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
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 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
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 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 25 2 9 14 25-51 15
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Эльче – Вильярреал
 1 : 0
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Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
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Атлетико – Леванте
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Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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Карим Бензема

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 8
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 20 2 2
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