«Реал» хочет продлить контракт с Асенсио

«Реал» собирается подписать новое соглашение с испанским вингером Марко Асенсио. Игроку будет предложен долгосрочный контракт, сообщает AS.

Действующий контракт Асенсио с мадридским клубом истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 28 матчей, в которых отметился 9 голами и 1 результативной передачей.

Напомним, что мадридский Реал также в ближайшее время предложит нападающему Винисиусу Жуниору продлить контракт.