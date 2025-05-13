«Реал» хочет подписать левого и центрального защитников после назначения Алонсо
«Реал» планирует подписать левого и центрального защитников в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, усилений этих позиций запросил Хаби Алонсо, который в ближайшее время должен официально возглавить мадридцев. Ранее испанец объявил об уходе из «Байера».
После 35 туров «Реал» с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 7 очков.
Новости