«Реал» хочет подписать левого и центрального защитников после назначения Алонсо

«Реал» планирует подписать левого и центрального защитников в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, усилений этих позиций запросил Хаби Алонсо, который в ближайшее время должен официально возглавить мадридцев. Ранее испанец объявил об уходе из «Байера».

После 35 туров «Реал» с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 7 очков.