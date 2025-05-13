Футбол
13 мая, 10:31

«Реал» хочет подписать левого и центрального защитников после назначения Алонсо

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Реал» планирует подписать левого и центрального защитников в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, усилений этих позиций запросил Хаби Алонсо, который в ближайшее время должен официально возглавить мадридцев. Ранее испанец объявил об уходе из «Байера».

После 35 туров «Реал» с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 7 очков.

Футбол
ФК Реал
Хаби Алонсо
  • Dmitriy Nekrasov

    Рябчук и Литвинов?

    13.05.2025

  • serkonol

    этот сезон провалило рук-во реала, когда в зимнее трансферное окно не стало решать проблемы с защитниками, всё свалив на анчелотти.

    13.05.2025

  • hottie

    Это правильно. А попутно надо бы еще избавляться от вечно травмированных Алабы и Милитао.

    13.05.2025

