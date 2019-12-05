«Реал» хочет отдать Диаса в аренду в «Хетафе», но он отказывается

Полузащитник «Реала» Браим Диас отказался отправляться в аренду в «Хетафе», сообщают испанские СМИ.

По данным Radio Marca, запрос об аренде также подавал «Алавес», у которого хорошие отношения с «Реалом», но игрок отверг и этот вариант. До этого его хотел взять в аренду «Райо Вальекано», выступающий во втором дивизионе.

20-летний испанец из-за травмы пропустил значительную часть предсезонной подготовки. В текущем сезоне он провел два матча за команду. В январе 2019 года он перешел из «Манчестер Сити».

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