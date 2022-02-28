«Реал» хочет оформить трансфер Мбаппе до переговоров с другими игроками

«Реал» продолжает работать над подписанием нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Испанский клуб хочет решить все вопросы с 23-летним французом, прежде чем вести переговоры с другими игроками, сообщает Goal.

Недавно нападающий забил 156-й гол за парижан и вышел на второе место по голам за клуб, сравнявшись со Златаном Ибрагимовичем. Первое место занимает Эдинсон Кавани, на счету которого 200 голов.

В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча за «ПСЖ», в которых забил 22 гола и сделал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что французский клуб пытается сохранить игрока и предлагает ему новый краткосрочный контракт.

Также сообщается, что «ПСЖ» хочет, чтобы француз был игроком клуба во время чемпионата мира 2022 года в Катаре. Отмечается, что после чемпионата мира нападающий сможет уйти.

Несмотря на это, Мбаппе отклоняет все предложения парижского клуба. При этом «Реал» не давит на игрока, с уважением относится к его профессионализму и верит, что решение о его будущем будет принято в ближайшее время.