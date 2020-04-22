«Реал» хочет обменять Луку Йовича с доплатой на полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса

«Реал» намерен подписать полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает Goal.com.

По информации источника, «Королевский клуб» готов предложить нападающего Луку Йовича с доплатой в обмен на 24-летнего испанца, выступающего за команду из Неаполя. Ранее президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис готов расстаться с Руисом, если получит предложение в 70 миллионов евро или более.

В сезоне-2019/20 Руис провел за «Наполи» 32 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 48 миллионов евро.